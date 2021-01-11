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Yaşam

Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo uyuşturucu yakalandı

Yalova'da 192 kilo 150 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan A.A, S.P. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:11
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova güzergahı kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler ve adreslerini takibe alan ekipler, ayrı tarihlerde 2 operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, pirinç torbalarının içine gizlenmiş uyuşturucuyu depoladıkları tespit edilen A.A. ve S.P'nin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, hazırlanarak torbalara konulan 200 pakette 109 kilo 750 gram eroin bulundu.

Diğer operasyonda ise V.Y'nin özel bir düzenekle hazırladığı bal tenekelerinin içinde 118 pakette 82 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, S.P. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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