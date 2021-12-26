AA 26 Aralık 2021 Pazar 12:53 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 17:36

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, ameliyat için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini aktaran Ateş, "Kızımızın eski sağlıklı günlerine dönmesini bekliyoruz." dedi.

- Kalçadan alınan doku nakledildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, ameliyatın tamamlandığını belirtti.

Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Çete, "4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir." diye konuştu.

Çete, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.