Pizza kutularından çıkan küçük masa ne işe yarıyor? İşte kısa öyküsü

Pizza siparişi verdiğinizde kutuyu açar açmaz gözünüze ilk çarpan şey genellikle pizzanın tam ortasına yerleştirilmiş, oyuncak bir mobilyayı andıran o minik "masa" olur. Peki, bu plastik parçalar ne işe yarıyor? Onlar aslında pizza teslimiyle ilgili ortaya çıkan bir sorunun çözümü oldular.

PİZZA KORUYUCUNUN HİKAYESİ

İşte bu minik icadın iki farklı kıtadan doğan hikayesi:

Kaynaklara göre 1970'lerde ve 80'lerde paket servis popülerleşirken pizzacılar büyük bir sorunla karşılaştı: Sıcak pizzadan çıkan buhar, karton kutuyu yumuşatıyordu. Ağırlaşan kutu kapağı pizzanın ortasına çöküyor ve tüm sıcak peynir kapağa yapışıyordu. Müşteri kutuyu açtığında ise pizzanın yarısı kutunun tavanında kalmış oluyordu.

1974'te Arjantinli Claudio Daniel Troglia bu sorunu fark etti. Tasarladığı plastik tripoda "SEPI" (Pizza Ayırıcı) adını verdi ve patentini aldı. Ancak bu buluş o dönemde Arjantin dışına pek çıkamadı.

YAKLAŞIK 10 YIL SONRA

Bundan yaklaşık 10 yıl sonra, 1983'te New Yorklu bir ev hanımı olan Carmela Vitale aynı soruna çözüm ararken kendi tasarımını geliştirdi.

Vitale, 1980'lerin başlarında New York, Long Island'da yaşıyordu. O bir anneydi ve ailesi için zaman zaman New York usulü pizza siparişi veriyordu. Carmela, pizza kutularının sıcak pizzadan çıkan buhar nedeniyle yumuşamasından rahatsız oluyordu. Pizza kutusunun kapağı malzemelere yapışıyor ve kapak açıldığında pizza parçalanıyordu.

Carmela bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Onun tasarımı, pizzanın üzerine minimum temasla (sadece üç küçük noktadan) dokunan ama kapağı havada tutacak kadar güçlü olan bir yapıydı.

Geliştirdiği ürüne "Package Saver" (Paket Koruyucu) adını verdi. Bu isim zamanla "pizza koruyucu"ya dönecekti.

1985 yılında ABD'de onaylanan bu patent, küresel pizza zincirlerinin hızla büyümesiyle tüm dünyaya yayıldı.

Ancak hikaye burada biraz bulanıklaşıyor. Bazı kaynaklar Carmela'nın bu patenti büyük bir plastik üreticisine lisansladığını iddia ediyor. Diğerleri ise icattan çok az fayda sağladığını öne sürüyor. Patentin 1993 yılında yenileme ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle sona erdiği de biliniyor.

Pizza koruyucu anında büyük bir başarı yakaladı ve tüm dünyaya yayıldı.

Bugün birçok marka, plastik atığını azaltmak için kutu kapaklarını daha sert kartonlardan üretmeye veya orta kısmı destekleyen karton çıkıntılar kullanmaya başlasa da bu minik beyaz sehpa hâlâ pizza teslimatının en ikonik sembolü.

Hatta bazı yaratıcı restoranlar, bu "masanın" yanına minik "plastik sandalyeler" koyarak müşterilerine küçük bir sürpriz bile yapıyor.