Plajda eşyaları bulundu, kendisi kayboldu: Müdür yardımcısından 2 gündür haber yok

Fethiye'de İnlice sahilinde kişisel eşyaları bulunan İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık için dünden bu yana haber alınamıyor. Özkan Kırbıyık için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'de görevlendirilen ve 12 Ağustos 2025 tarihinde İnlice Ahmet Nazif İlkokulu'na Müdür Yardımcısı olarak atanan Özkan Kırbıyık, en son 30 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında İnlice Plajı'nda görüldü.

Evli ve bir çocuk babası olan, aynı zamanda çevresinde müzisyen kimliğiyle de tanınan eğitimciden haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların İnlice Plajı'nda tespit edilmesinin ardından, bölgeye hızla arama kurtarma unsurları sevk edildi. Geniş çaplı başlatılan arama kurtarma faaliyetleri üç koldan koordineli olarak aralıksız sürdürülüyor.

Bölgedeki çalışmalara karadan arama kurtarma ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve havadan tarama faaliyetlerine destek veren drone ekipleri katılıyor. Ekiplerin İnlice Plajı ve çevresindeki kıyı şeridinde yürüttüğü yoğun çalışmalar devam ederken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı öğrenildi.