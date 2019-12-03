Platonik aşık dehşeti

Serkan K, iddiaya göre Hatice S’ye aşık olduğunu belirterek Abdullah A’nın ayrılmasını istedi. Adamın ayrılmayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K, belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A’ya 4 el ateş etti. Yere yığılan Abdullah A, iki bacağına isabet eden 3 mermi nedeniyle acı içerisinde kıvranırken, Serkan K. sağlık ekiplerine haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abdullah A. hastaneye kaldırıldı. Haberi alan Hatice S. olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan K’nin yakalanması için çalışma başlattı.