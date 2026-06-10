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Yaşam

Platonik aşk dehşeti! Saplantı şiddete dönüştü: Görünce heyecanlandım

Adana'da genç bir kadını evinin önünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin emniyet ve savcılık ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini iddia ettiği kadın için, 'Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım' dediği öğrenildi.

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Platonik aşk dehşeti! Saplantı şiddete dönüştü: Görünce heyecanlandım
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Olay, 8 Haziran günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S., Nursel S.'nin evinin olduğu sokağa gitti. Nursel S.'yi gören Ramazan S., genç kadına saldırarak 7 yerinden bıçakladı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının, mağdur kadınla ortaokul yıllarında aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana ona karşı duygular beslediği belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Nursel S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Aşk Beslemek
  • Platonik Aşk
  • Bıçaklama Olayı

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