Sony'nin göz bebeği markası PlayStation 1994 yılından beri oyuncuların hayatında. Serinin 5. nesil konsolunun tanıtılmasına ise çok fazla bir zaman kalmadı. Tüm oyunseverler PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak? PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi net olarak açıklamasa da bir tarih aralığı vermişti. Sony Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan’ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada PlayStation’un yeni modeli PS5’in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti. PlayStation 5 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sony'e yakın kaynaklardan biri olan PSErebus adlı Twitter hesabına göre, PlayStation 5 oyun konsolu, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Bu tarih PlayStation'ın Avrupa ve Kuzey Amerika'da ilk çıkışını yapmasından yaklaşık 25 yıl sonraya denk geliyor. Cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatının ise 499 dolar olacağı belirtilmiş.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

PLAYSTATİON 5'TE HANGİ OYUNLAR OLACAK?

PlayStation 4 ile 'exclusive', yani konsola özel oyunlar çıkararak oyuncuları bir hayli mutlu eden Sony, PlayStation 5 ile de yeni exclusive oyunları kullanıcılarla buluşturacak. PS VR destekli Gran Turismo 7, The Last of Us Part II, Horizon Zero Dawn 2 ve Uncharted serisinin yeni bir oyunuyla PS5'e özel olarak çıkacakken; Cyberpunk 2077, yeni Battlefield oyunu, yeni Call of Duty oyunu gibi oyunları da beraberinde getirecek.

PlayStation 5'in GTA 6 ile birlikte piyasaya sürüleceği de konuşulan bir diğer detay. GTA 5'in 2013 yılında çıkış yaptığı düşünüldüğünde GTA 6'nın da PS5 ile birlikte 2020 yılında çıkacak olması muhtemel.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Fiyat konusunda açıklama yapan analist Pelham Smithers'a göre PlayStation 5, donanım kısmında da oldukça iddialı olacak. 8 çekirdekli 7 nm AMD Ryzen 3600G işlemciyle geleceği söylenen PS5'in rakibi Project Scarlett gibi 8K çözünürlük desteği ve ışın izleme teknolojisiyle geleceğine de neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Grafik tarafında ise 7 nm mimarisine sahip 14 teraflops gücünde bir Radeon Navi GPU ile gelecek olan PlayStation 5, depolama birimi tarafında ise SSD'ye geçiş yapacak.

PlayStation 5 ile birlikte yenilenecek olan Dual Shock, yeni neslinde dokunmatik bir LCD ekrana sahip olacak. Oyunların içinden önemli bilgileri -kalan mermi gibi- bizlere gösterecek olan bu ekran, spor oyunlarında ise küçük bir harita görevi görebilir. Kullanışlılığı tartışmaya açık olsa da Dual Shock 5'in sahip olacağı dokunmatik ekran önemli bir yenilik olacak.