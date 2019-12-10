Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

Polis 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi
Denizli’de polis tarafından durdurulan tankerde 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler plakasını önceden belirledikleri bir tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramalarda 27 bin 894 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.