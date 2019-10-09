Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alımı ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Polis Akademisi başvuru sonuçları ne zaman açılanacak? PAEM 2019 şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak. Polis Akademisi 2019 alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Polis Akademisi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PAEM 2019 ŞARTLARI NELERDİR?

PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinde açıklanacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası yine Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

PAEM NEDİR?

Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.