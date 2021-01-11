İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2021 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4387
  • EURO
    9,0555
  • ALTIN
    442.167
  • BIST100
    1553.11
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Polis baskın yaptı kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi
Yaşam

Polis baskın yaptı kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi

Hatay'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:03
ABONE OL

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 11 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta faaliyet gösteren E.D.'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. 

Kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinden sesler gelmesi üzerine, kilitli olan kapı çilingire açtırıldı. 

Baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin olduğunu saptadı. 

Bu kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, soysal mesafe kurallarına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi. 

Polis ekiplerinin baskını sırasında koltuğa uzanan bir kişinin uyuyor gibi davranması ise görüntülere yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.