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Yaşam

Polis denizden çıkardı, savunması pes dedirtti

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilerden Melih B., “Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş' dedi.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:27 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:27
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Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı'ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B.'den sudan çıkmasını istedi. Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu.

Bu arada, gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

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