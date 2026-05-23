İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Polis faciayı engelledi! Bıçağını eşine doğrultmuştu
Yaşam

Polis faciayı engelledi! Bıçağını eşine doğrultmuştu

Bilecik'te boşanma aşaması karısıyla çarşıda karşılana şahıs bir süre eşiyle tartıştıktan sonra cebindeki bıçağa sarılmasıyla polis ekipleri tepesine bindi.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Polis faciayı engelledi! Bıçağını eşine doğrultmuştu
ABONE OL

Olay; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Atatürk Parkı üzerinde meydana geldi. İddia göre, Bilecik'te ikamet eden Afganistan uyruklu K.A. isimli şahıs boşanma aşamasında N.S. adlı karısıyla parkta karşılaştı. İkili bir süre tartıştıktan sonra K.A. cebinden çıkardığı bıçağı eşine savurmaya kalmadan, devriye geze asayiş ekipleri tarafından anından müdahaleyle edildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, yere düşen bıçak eldiven yardımıyla alınarak ekip aracına konuldu.

Asayiş ekipleri olası bir kadın cinayetinin önüne geçerken, çevredeki vatandaşlar anından müdahale sonrası ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, şahıslar Afganistan'a sınır dışı edildi.

  • boşanma aşaması
  • karısıyla çarşıda
  • kavgaya bıçak çekme

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.