Polis faciayı engelledi! Bıçağını eşine doğrultmuştu

Olay; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Atatürk Parkı üzerinde meydana geldi. İddia göre, Bilecik'te ikamet eden Afganistan uyruklu K.A. isimli şahıs boşanma aşamasında N.S. adlı karısıyla parkta karşılaştı. İkili bir süre tartıştıktan sonra K.A. cebinden çıkardığı bıçağı eşine savurmaya kalmadan, devriye geze asayiş ekipleri tarafından anından müdahaleyle edildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, yere düşen bıçak eldiven yardımıyla alınarak ekip aracına konuldu.

Asayiş ekipleri olası bir kadın cinayetinin önüne geçerken, çevredeki vatandaşlar anından müdahale sonrası ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, şahıslar Afganistan'a sınır dışı edildi.