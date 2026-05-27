Polis ve savcı yalanıyla dolandırıcılık! 2.5 milyonluk vurgunu banka görevlisi önledi

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle banka hesaplarına 2 milyon 500 bin lira para yatıran Şahin'in durumundan şüphelenen banka görevlisi, polise ihbarda bulundu.

Polis merkezine çağrılan Şahin'in dolandırıldığının anlaşılması üzerine, paranın yatırıldığı banka hesabına bloke konuldu.

Kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi olan Şahin, emniyet çıkışında gazetecilere, peş peşe telefonla aynı kişiler tarafından arandığını, psikolojik baskı nedeniyle birikimi olan altınları bozdurup eşinin uyarılarına rağmen belirtilen hesaba yatırdığını söyledi.

Polis merkezine çağrıldığında dolandırıldığını anladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bana 'polis memuruyum' diyerek sicil numarasını, dosya numarasını verdi. Benimle 1,5 saat konuştu. 'Ne kadar paran var' diye sordu. Ben de bir devlet memuru olarak düşündüm, hepsini söyledim. Bankada ziynetim vardı, bozdurdum, hesaplarına yatırdım. Ondan sonra yine devamlı arıyorlar beni. 'Arabanı takip ediyoruz, akşam seni savcının yanına çıkaracağız.' dediler. Beni 2,5 gün üzdüler, şekerim yükseldi. Bir şey dediğim anda bana ağır kelimeler söylediler. Allah devletimizden razı olsun. Emniyetten aradılar, 'acele gel dediler' geldim. Hesaba bloke konuldu."