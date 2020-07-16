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Yaşam

Polisi görünce çatıya bonzai atan genç tutuklandı

Samsun'da polisi görünce elindeki bonzai paketini çatıya attığı iddia edilen genç çıkardığı mahkemece tutuklandı.

İHA16 Temmuz 2020 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:58
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sırasında 23 yaşındaki F.S. polisi görünce elindeki paketi çatıya attı. Çatıdaki paketi kontrol eden narkotik polisi 256 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan F.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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