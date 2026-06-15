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Yaşam

Polisten kaçamadı, intihar etti! Km'lerce süren kovalamacada kanlı son

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen Salih Alperen A., kilometrelerce süren kovalamacanın ardından kıskaca alındı. Kaçış sırasında aracın lastiklerine ateş açılırken, şüpheli yakalanacağını anlayınca araç içinde yanında bulunan tabancayla yaşamına son verdi. Araçta bulunan iki kişi ise gözaltına alındı.

İHA15 Haziran 2026 Pazartesi 11:39 - Güncelleme:
Polisten kaçamadı, intihar etti! Km'lerce süren kovalamacada kanlı son
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Olay, Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin takibe aldığı araç sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen gaza basarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca yaşandı.

Dakikalarca süren takip sırasında kaçan aracı durdurabilmek için ekipler aracın lastiklerine ateş açtı. Ara sokaklarda devam eden kovalamacanın ardından araç kıskaca alınarak durduruldu. İddiaya göre araçta bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih Alperen A., yakalanacağını anlayınca yanında bulunan tabancayla başına ateş etti.

Silah sesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan diğer 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın detayları araştırılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • polis operasyonu
  • kaçak şahıs
  • silahlı çatışma

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