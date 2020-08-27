Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

AA 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:53

Yenice Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, M.Ç. idaresindeki arka plakası bulunmayan 16 AHJ 613 plakalı otomobile dur ihtarına bulundu.

İhtara uymayıp yaklaşık 4 kilometre kaçan otomobil, bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişiden sürücü H.Ç. ve O.A, polis ekipleri tarafından yakalandı, diğeri kaçtı.

Otomobilde yapılan incelemede bir miktar paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü, kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.