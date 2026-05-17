İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Polisten kaçayım derken kaza yaptı: Ehliyetsiz sürücü hem canından oluyordu hem de cezadan kaçamadı
Yaşam

Polisten kaçayım derken kaza yaptı: Ehliyetsiz sürücü hem canından oluyordu hem de cezadan kaçamadı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Polisten kaçayım derken kaza yaptı: Ehliyetsiz sürücü hem canından oluyordu hem de cezadan kaçamadı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Y.D'nin (42) kullandığı 38 JZ 178 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Y.D'nin kullandığı otomobil, Oruçreis Mahallesi 4330 Cadde'de virajı alamayarak tarlaya savruldu.

Polis ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden ceza kesildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.