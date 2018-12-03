POMEM mülakat yerleri son dakika 23. Dönem POMEM alımı mülakat yerleri açıklandı mı sorular nasıl

POMEM mülakat yerleri yayında mı? POMEM mülakatları son dakika haberleri araştırılıyor. 23. Dönem POMEM alımı mülakat yerleri ve sorular nasıl olacak? POMEM sözlü mülakatlarda neler yapılmalıdır? POMEM parkur bilgisi haberimizde yer alıyor. POMEM başvuru şartları nelerdir? Binlerce polis olmak isteyen aday POMEM alımı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. POMEM 23. Dönem mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, polis adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor. 14 Ekim tarihinde sona eren POMEM başvurularının ardından adaylar, mülakat yerlerinin açıklanacağı zamana kilitlendi. Peki, POMEM 23. Dönem mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? POMEM 23. dönem polis alımı için süreç işlemeye devam ediyor. Son olarak 16 Kasım tarihinde adayların Ön sağlık kontrolü ve Fiziki yeterlilik sınav merkezi ve tarihleri belli oldu. 1 Ekim'de başlayan POMEM 23. dönem polis alımı sürecinde ön başvurular 1-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. POMEM 23. Dönem mülakat yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat yerlerinin kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor. İşte POMEM mülakat ve soruları hakkında en son haberler ve merak edilenler detaylar star.com.tr’de…

POMEM 23. Dönem mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

POMEM 23. dönem polis alımı için süreç işlemeye devam ediyor. Son olarak 16 Kasım tarihinde adayların Ön sağlık kontrolü ve Fiziki yeterlilik sınav merkezi ve tarihleri belli oldu. 1 Ekim'de başlayan POMEM 23. dönem polis alımı sürecinde ön başvurular 1-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

POMEM 23. Dönem mülakat yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat yerlerinin kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor.

PARKUR NASIL OLACAK?

Bekçi alımında sonraki aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil olacak. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NELER YAPMALI?

Sözlü mülakatta adaylar giyimine saç sakat tıraşına önem göstermelidir. Takım elbise ile gidilmelidir. Zil çalmadan sözlü mülakat salonuna girilmemeli, komisyon otur demediği sürece de oturmamalıdır. Komisyon karşısında dik, kendinden emin şekilde durulmalı, konuşurken akıcı, net ve gür bir şekilde konuşulmalıdır.

22. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SORULARI

1- sorum ic guvenligi kim saglardi

2- kıbrıs Barış harekatı ne zaman ve neden yapılmıştır

3- dizi ihracatının Türkiye açısından önemi nedir

4- Osmanlı devleti 1. Dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır .

5- Sporda şiddet kavramını örneklerle açıklayınız

6- demokrasinin sivil toplum orguttleryle olan baglantisni aciklayn

7- egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü ne anlama gelir

8- Töre nedir iyi bişey midir yaşatılmalı mı

9- Bilim adamları nasıl olmalıdır ?

10- siber terörizm nedir, topluma zararlarını açıklayınız?”

11- degismeyen teksey degisimin kendisidir sorusundan ne anliyorsunuz?

12- çevreye zarar veren yapılar projeler meşrumudur

13- Kanunsuz suç suç değildir ilkesini açıklayınız

14- Beden dili nedir?

15- çocuk işçiliği nedir,doğru buluyor musunuz?

16- versay antlaşması hakkında bilgi veriniz?

17- bildiğiniz 3 terör örgütü sayınız?

18- Toplumsal prestij nedir

19- Algı operasyonu nedir

20- Konya ilimizin bitki ortusunun zayif olmasinin sebebi nedir?

21- Self mutilasyon nedir?

22- Tolumda kadinin onemi ve rolu nedir?

23- Atatürk’ün halkçılık ilkesini açıklayınız.

24- Terörün ekonomik ve sosyal hayattaki olumsuz etkilerini açıklayınız

25- Şiddet nedir?

26- Getto nedir?

27- Terörizm’in iç ve dış nedenleri nelerdir ?

28- stratejik yonetim nedir

29- zeytin dalı hareketi nedir?

30- Atatürk ilke inkılaplarindan milliyetçilik nedir ?

31- Bilgi güvenliği ve teknolji arasındaki ilişkiyi yorumlayınız

32- terör hedeflerinin amacı nedir?

33- polislerin halkla ilişkilerdeki rolü nedir

34- ‘Avrupa konseyi ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur?’

35- haşhaşilik nedir ?

36- Kamulaştırma nedir

37- enflasyon nedir ?

38- “Milli irade nedir ?

39- terör örgütlerinin sosyal medyayı etkin kullanmalarında ki sonuçlar nelerdir?

40- devlet insan haklarını nasıl güvence altında tutar açıklayınız

41- toplumsal prestij nedir

42- stresle basa cikabilmenin yollari nelerdjr

43- 1945te kurulan kuruluş hangisidir

44- uniceff nedir amacini aciklayiniz

45- İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur. sözünü açıklayınız

46- Güvenlik nedir

47- Sizce Türkiye’de halkın polise karşı bakış açısı nasıl? Bir örnek vererek açıklayınız.

48- sosyalizm nedir sosyal devlet ilkesi hangi anayasada geçmiştir

49- yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de en az dinlenen müzik klasik batı müziğidir bunu yorumlayınız.

50- misaki milli ne demektir

51- Dış ticaret açığı nedir?

52- Anayasadaki yargı organlari nelerdir ?

53- Basın yayın organları terör propagandasını engellemek için ne gibi bir yol izlenmelidir?

54- darbe nedir?

55- Teror eylemlerine ornek veriniz ?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 30 yaşından gün almamış olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.” “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.