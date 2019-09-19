Pompalı dehşeti 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nihat Doğru, üç ay önce amcasının 23 yaşındaki kızı Bilen Doğru’yu, kardeşine istedi. Ancak Bilen Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra Bilen Doğru, Mahmut Afsal ile nişanlandı.

AMCASININ EVİNİ BASTI

Düğün hazırlığı yapılırken, Mahmut Afsal, annesiyle birlikte dün nişanlısını ve ailesini ziyarete gitti. Aileler içeride otururken, bir süre sonra Nihat Doğru pompalı tüfekle amcasının evini bastı. Doğru, önce evin arka penceresinden, ardından da giriş kısmından içeriye peş peşe ateş açtı. Saldırıda Bilen Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal hayatını kaybetti. Bilen Doğru’nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Nihat Doğru’yu yakalamak için çalışma başlattı.