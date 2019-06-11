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Pompalı tüfekle intiharda 'Mavi balina' şüphesi

Başakşehir'de  22 yaşındaki Semih Kurt, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen gencin, ailesine bıraktığı 'Anne, baba, beni affedin' ifadeleri yer alan mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. İntiharda 'mavi balina oyunu'nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı.

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Edinilen bilgilere göre, Başakşehir´e bağlı Şamlar Köyü´nde ailesiyle birlikte yaşayan Semih Kurt  önceki gece aile fertlerinin uyuduğu sırada evden çıkarak, otomobiliyle köye yakın bir noktada bulunan ormanlık alana geldi. Otomobilini buraya park eden Kurt, pompalı tüfeği çenesine dayadı ve silahı ateşleyerek intihar etti. Sabah saatlerinde oğullarının odasından uzun süredir çıkmadığını fark eden anne ve baba, odasını kontrol etmek istedi. Odanın kapısının kilitli olduğunu fark eden aile fertleri, endişeye kapıldı. Otomobille evden ayrıldığı anlaşılan genci aramaya koyulan aile, çok geçmeden gelen acı haberle sarsıldı. Köye yakın bir bölgede, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde cansız bedenine ulaşılan Semih Kurt´un ölümünü duyan yakınları ve köy halkı olay yerine geldi. Genç Semih´in yakınları sinir krizi geçirirken, sırlarla dolu intihar köyü yasa boğdu. Olay yerine güvenliği sağlamak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi, olay mahalli güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü´ne bağlı uzman ekiplerin incelemeleri saatler sürdü. İncelemelerin ardından Semih Kurt´un cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek, Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
 
`MAVİ BALİNA" ŞÜPHESİ
 
Polis ekipleri, intihar eden gencin odasında ve evde de incelemelerde bulundu. Kapıyı içerden kilitleyerek, odasından pencereden atlayarak çıkan Semih Kurt´un ailesine bir mektup da bıraktığı anlaşıldı. "Anne, baba, beni affedin" ifadeleriyle başladığı öğrenilen mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, iki gün önce tatilden geldiği ve bilinen hiçbir sıkıntısının olmadığı öğrenildi. İntiharda 'mavi balina oyunu"nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı..

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