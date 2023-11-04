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Yaşam

Pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 07:32 - Güncelleme:
Pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Balıklar Mahallesi Karaaslan Sokak'ta R.K'nin kullandığı 05 AZ 402 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda sürücü ile araçta bulunan M.D. ve A.D. yaralandı.

Saldırının ardından aynı otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne giden yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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