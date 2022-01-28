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Yaşam

Porsuk Çayı'na atılan çöpler tepkilere sebep oldu

Eskişehir'de yer yer buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerine atılan ve suya batmadığı için görülebilen çöpler, suyun akışkan olduğu dönemlerde çayın ne boyutta kirletildiğini, ancak pek de fark edilmediğini ortaya koyuyor. Son olarak köprüde süs amaçlı asılı duran saksıların buzlu zemine atılması adeta ‘Pes' dedirtti.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 12:42 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:42
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Son günlerde yaşanan soğuk havaların etkisiyle Porsuk Çayı'nın üst yüzeyi tamamen buz tuttu. Birçok vatandaş için görülmeye değer görüntü oluşturan Porsuk Çayı, bazı duyarsız şahısların çeşitli objeler atarak buz tabakasını kırmayı denemesiyle kirlendi. Tüm bunların yanında kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan köprüde süs amaçlı asılı duran saksıları atarak Porsuk Çayı'nın üzerindeki buz tabakasını ölçmeye, kırmaya çalıştı. Hem çevreye zarar veren hem de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde kötü görüntüler oluşmasına neden olan olay, çevreden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Köprüde asılı saksıların aşağıya atıldığını gören vatandaşlar, yapılana anlam veremedi.

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