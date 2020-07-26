Poşe yumurta nedir, nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi

26 Temmuz 2020 Pazar 09:43 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:43

Poşe yumurta tarifi kahvaltı sofraları için vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Beyazı tam pişmiş, sarısı ise akışkan bir haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilen poşe yumurta, genellikle sabah kahvaltı için sıkça yapılan tarifler arasında yer alıyor. Yağsız pişmesine rağmen oldukça lezzetli olan poşe yumurta, bu nedenle diyet listelerin de olmazsa olmazı... Peki poşe yumurta nedir, nasıl yapılır? İşte yoşe yumurta tarifi ve yapımı..

POŞE YUMURTA NEDİR?

Çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan, sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilen poşe yumurta, çılbıra benzerliğiyle dikkat çekiyor.

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

- Yumurtanın taze olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.

- Yumurtayı pişireceğiniz suya tuz ve sirke eklemelisiniz. Böylece yumurtaların dağılma olasılığı düşecektir.

- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.

- Kaynatacağınız suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. 80-90 derece poşe yumurta yapımı için ideal.

POŞE YUMURTA İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kızarmış ekmek

5-6 adet mantar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 adet domates

4-5 adet yeşil ve kırmızı biber dilimi

2 dal taze soğan

Arzuya göre yarım avokado

POŞE YUMURTA TARİFİ

Öncelikle ocakta kaynamakta olan suyun içerisine tuz ve sirke ilave edin. Yumurtaların dağılmaması adına ayrı bir yerde kırın ve yavaşça ocaktaki kaynar suyun içerisine atın. Beyazlarının dağılmaması için suyu yumurtanın üzerine dökün. Bunun için 4 dk yeterli olacaktır.

POŞE YUMURTA YAPIMI

Yumurtayı bir kasenin içine kırın. Dikkatlice tıngırdamakta olan suya bırakın. İkinci yumurta için de aynı işlemi yapın.

Kayısı yumurta için yaklaşık 3 dakika yeterlidir. Bir kaşık yardımıyla alıp parmağınızla bastırarak kontrol edin. Yumurta sarısı yumuşak olmalı. Pişen yumurtaları bir kağıt havlu üzerine alın. Kızaran ekmeklerin üzerine mantar, soğan ve domates dilimlerini yerleştirin.

Üzerine poşelenmiş yumurtayı yerleştirin. Biberler dilimlenmiş yeşillik ve taze baharatlarla süsleyeblirsiniz.