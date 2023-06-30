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Yaşam

Poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

Iğdır'da, nesli tehlike altında olan poyraz kuşları yavrularıyla birlikte kameraya yansıdı.

AA30 Haziran 2023 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "NT-Tehdite açık" koduyla yer alan poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Iğdır'da da görülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.

Aras Nehri kıyısında çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 2 erişkin ve 2 yavruyu görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Poyraz kuşları, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 333 kuş türünün tespit edildiği kentteki en önemli çeşitler arasında yer alıyor.

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