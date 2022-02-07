Prematüre buzağıya bebek gibi bakıyorlar

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:50

İğde Mahallesi'nde çiftçilik yapan Akkaya, 20 gün önce prematüre doğan ve gözleri görmeyen erkek buzağıyı yaşatabilmek için ahırdan evine götürdü.



Yıkayarak temizlediği buzağıyı, evinin bir odasında oluşturduğu alana yerleştiren ve "Karaboncuk" adını veren Akkaya, AA muhabirine, buzağının anormal duruşundan şüphelenerek veteriner çağırdıklarını ve görme engelli olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine ahırda bakımın güç olacağını düşünerek buzağıyı eve götürdüğünü anlatan Akkaya, Karaboncuk'a evladı gibi baktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Erken doğum sebebiyle veteriner çağırdık. Veteriner, muayene ettikten sonra ahırda yaşayamayacağını söyledi. Biz de evde bakmaya karar verdik. 20 gündür bizimle aynı odada kalıyor. Vücudunda yaralar vardı, ilaçlarını uyguluyoruz. 61 yaşından sonra yeniden çocuk sahibi oldum. Bu da bir evladım oldu. Biberonla besliyoruz. Altını hasta beziyle bağlıyorum. Adını Karaboncuk koyduk, gözleri de görmüyor. Evladımız gibi sevip bakıyoruz."