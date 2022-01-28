İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 'Prenses' enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı: Gözleri kan kırmızı
Yaşam

'Prenses' enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı: Gözleri kan kırmızı

Amasya'da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı. Hicabi Bağçuvan, “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 12:35 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:35
ABONE OL

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde 'Prenses' adlı kangal köpeği ve yavruları çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç, susuz kalan anneleri ise başlarında adeta yas tuttu.

Çiftliklerinin güvenliği için bulunan köpeklerinden çoğunu enkazdan kurtardıklarını ancak Prenses ve yavrularına ulaşamadıklarını belirten Hicabi Bağçuvan, "Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük" dedi.

Yörede son 40 yılın en çetin kışının geçtiğini belirterek ölen köpeklerinin yanı sıra koyunlarının da telef olduğunu anlatan çoban Müslüm Dağ ise "Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.