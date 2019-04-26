Pubg mobile hile nasıl yapılır? Pupg hile programı var mı?

PUBG oyunu tüm dünya genelinde en fazla oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Türkiye’de de hızla yayılan PUBG kullanıcıları, “PUBG hile programı var mı?” sorusuna yanıt arıyor. PUBG mobile de 0.12.0 güncellemesi geldi. Güncellemenin kullanıcıların istediği gibi olmamasından ötürü oyunun şirketi, sorunun farkında olduklarını ve hatanın nedenini araştırdıklarını paylaştı. PUBG severler, oyunda hile yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Haberin ayrıntılarında detayları bulabilirsiniz.

PUPG’DE HATA VAR MI?

Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişleten PUBG Mobile v0.12.0 güncellemesi ile oyuncuları heyecanlandırmıştı. Ancak bazı kullanıcılarının hevesi kursağında kaldı. Uçağın oyun içinde kaybolması, paraşütle atlama ve iniş esnasında görülen sorunlar gibi hatalarla karşılaşıldı.

Aynı zamanda oyuncular, araçlara giriş çıkış yaparken de sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Sorunun farkında olduklarını ve hatanın nedenini araştırdıklarını belirten şirket, attığı tweet ile tüm oyunculardan özür diledi.

PUBG MOBILE 0.12.0 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Söz konusu güncellemeyle beraber bahar teması ve Zombie: Dark Darkest Night modu geliyor.

Zombie: Dark Darkest Night modu, Zombie: Survive Tilt Dawn moduna oldukça benzerlik gösteriyor. Bu modla beraber Erangel haritasında 30 dakika kalmanız gerekecek. Oyuncular zombi ordularıyla savaşmak için ekip kurulabilir ya da bu işi tek başına halledebilir. Yeni gelen modun en büyük farklılığı ise geceleri havanın zehirli olması. Aynı zamanda sohbet kısmında yenilikler yapılacak ve oyuncular arkadaşlarının maçlarını takip edebilecek.

Yeni güncelleme sonucunda Zombie: Survive Tilt Dawn modunda çeşitli yenilikler yapılarak RPG-7 ve Sıvı Azot Bombası silahları ekleniyor. Aynı zamanda zombiler alçak duvarlara ve çatılara tırmanabiliyor.

YENİ ÖZELLİK: EVO ALANI

– Etkinlik modunun yerine geçer

– Geceyi Atlat bu modun içindedir

– Yeni modlar bu özelliğe eklenmeye devam edecek

Yeni Evo Alanı Modu: En Karanlık Gece

– Zombilerle savaşırken bir gece boyunca hayatta kal

– Şafak söktüğünde hayatta kalan tüm takımlar galip gelir

Geceyi Atlat modundaki değişiklikler

– Sersemletme bombaları artık zombileri de sersemletecek

– Düşmanları dondurmak ve hareket hızlarını azaltmak için Sıvı Azot Bombası eklendi

– Zıplayan zombiler ve zombi köpekler eklendi

– Bazı zombiler artık alçak duvarlara ve çatılara çıkabiliyor

– RPG-7 ve Orman Stili Şarjör eklendi

– Lav silahları artık daha çok hasar veriyor

– M134 kontrolü yeniden ayarlandı

– Oyuncular belirli güçlendirmeler veren unvanlar kazanacak

– Zombiler silahla vurulduktan sonra daha yavaş hareket edecek

– Varsayılan ve Klasik ses paketlerine Geceyi Atlat hızlı sohbet mesajları eklendi

– Günlük görevler artık Geceyi Atlat modunda tamamlanabilir

Yeni Özellik: Yoldaş Sistemi

– Düşmanlar onları göremez, yani açığa çıkma riski yok

– Oyuncular, artık arkadaşlarının, Ekiplerinin veya Klan üyelerinin katıldığı maçları izleyebilir. Ayrıca maç izlenirken diğer oyuncuların bilgileri görüntülenebilir ve İzleyici Modu gizlilik ayarlarından ayarlama yapılabilir

– Dürbün nişangâh rengi ayarlardan değiştirilebilir

– Yüklükler maç esnasında değiştirilebilir

– Yeni Çorba Parası animasyonu Klasik maç sonuç sayfasına eklendi. Klasik maç kazananları artık kendi animasyon ve müziklerini alabilir, sonuçlar açıklandıktan sonra Çorba Parasını yerleştirebilir

– Bahar Teması ve Hazinesi eklendi. Her çekimde eşsiz bir ödül garanti, 10 defa çekildikten sonra Sakura – Dacia ya da Gül Pembe Seti almak garanti

– Kişisel Alanlara Popülerlik eklendi. Artık oyuncular Beğeni yaparak birbirine destek verebilir ve 400’ün üzerinde Birlikteliğe sahip olunca Partner olabilir. Partnerler birbirlerinin Kişisel Alanında gösterilir

– Dükkân ögeleri artık Favorilere eklenebilir ve indirime girince bildirim alınabilir

– Kopya süre sınırlı ögeler 1 öge olarak gösterilir ve kalan süre toplam olarak gösterilir (999 güne kadar)

– Yeni Başarımlar: En İyi Yoldaş, Süperstar, Şampiyonluk Geleneği, Maceracı, Şafağa Kadar, Sınırın Ötesinde

Diğer İyileştirmeler

– Otomatik kapı açma özelliği yeniden ayarlandı

– Dinamik hava koşulları ihtimalleri yeniden ayarlandı

– Vikendi’de Dino Park, Kömür Madeni ve Garoka konumlarına yeni binalar eklendi

– Ekip Yarışması eleme turu genişletildi, artık en iyi 10 takım eşsiz giysiler alabilir

– Emülatör saptama sistemi geliştirilerek emülatör kullanan oyuncuların mobil cihazlarla eşleşmesinin önüne geçiliyor

– Arkadaş davetlerinde artık harita ve gecikme bilgileri gösteriliyor

– Hızlı Sohbet mesajları artık Envanterde düzenlenebilir

– Hızlı Sohbet mesajları artık Çark şeklinde görüntülenecek, bu şekilde mesaj gönderimi kolaylaştırıldı ve hızlandırıldı

– Gölge efektleri artık devre dışı bırakılabilecek, bu şekilde kaynak kullanımı, ısınma ve pil kullanımı azaltılır

– Kopya ögelerin Gümüş karşılığında değiştirilmesi için bir hatırlatma eklendi

– Bazı sayfalar için ön izleme eklendi. Ödül butonuna dokunarak giysilerin ön izlemesini görebilirsin

– İlk satın almayla verilen Bez Maske (Leopar) ödülü sona erdi. İlk satın alma ödülleri her sezon güncellenecek

– RP Sırt Çantası artık önceki sezonun ayarlarını kaydediyor

– Destansı giysi emojileri artık daha fazla oyuncu tarafından duyulacak

– Bazı butonlar için dokunmatik tepkiler eklendi

– Boş şarjör değişimi yaparken şarjör fırlatma animasyonu eklendi

– Yatarken el bombası atma animasyonu yeniden ayarlandı

– Kapı açma ve kapama animasyonları eklendi

– Bazı kafa aksesuarları kuşanıldığında saçın görünmeme sorunu giderildi

– 6. Sezon Pantolonu giyildiğinde belirli ayakkabılarla oluşan görüntülenme sorunu giderildi

– Kapıların yanlış görüntülenme sorunu giderildi

– Bazı bölgelerde oyuncuların binalardan çıkamama sorunu giderildi.