Dünyanın ne çok oyunanan oyunlarından biri olan PUBG Mobile’ın bağımlılık sorunu ile başı belada. Oyuncuların oyunun başından saatlerce kalkamaması nedeni ile bazı ülkeler oyunu yasaklama kararı dahi aldı. Lakin bu seferki sorun herkesi şaşkına çevirdi.

Bildiğiniz gibi daha öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri’inde yaşayan bir kadın oyun yüzünden eşinden ayrılmak istedi. Oyun oynamasına izin vermediğini açıklayan kadın, bu gerekçe ile boşanma davası açmıştı.

Bu seferki olay ise Hindistan’dan geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre 19 yaşında ki bir kadın uzun saatler boyunca oyun oynadığını ve eşinden ayrılarak oyun arkadaşı ile yaşamak istediğini açıkladı. Bunun için Abhayam isimli derneği arayan kadın, eşinden boşanmak istediğini belirtti. Bu durum üzerine kadının kararını yeniden düşünmesi konusunda uyaran dernek, kadına yardımcı olmadı.

PUBG HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Hızla yayılan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan oyun hakkında bağımlılık ile bağlantılı ilgin haberler çıkmaya devam ediyor. Bakalım bu durum PUBG Mobile oyununda nasıl bir etki yaratacak. Hep birlikte göreceğiz.