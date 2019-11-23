Rabia Naz davasında DNA sonuçları ortaya çıktı
Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Küçük kızın tırnakların bulunan erkek DNA’sına dönük raporun sonuçları açıklandı. Rapora göre Rabia Naz Vatan'ın sol eldeki bir tırnağından alınan DNA örneği baba Şaban Vatan ile oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA'ları ile uyumlu çıktı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili, "DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemişti. Daha sonra DNA örneği veren Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA sonuçları çıktı.
TIRNAK ÖRNEĞİNDE ŞABAN VATAN VE YAŞAR MERT VATAN'IN DNA'SI
Şaban Vatan ve Yaşar Mert Vatan verdiği DNA örnekleri, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından incelendi.
Raporda Rabia Naz Vatan'a ait olduğu belirten yelekten alınan DNA profilinin Yaşar Mert Vatan'a ait DNA profili içerdiği ancak Şaban Vatan ve Atika Vatan'a ait DNA profili içermediği tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca Rabia Naz Vatan'ın sol el tırnak örneğinden elde edilen DNA profilinin ise Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan ait DNA profilleri içerdiği ancak Atika Vatan'a ait DNA profillerinin içermediği kaydedildi.
DNA RAPORU
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.