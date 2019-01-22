Radyasyona karşı kenevir bitkisi

Halkın, kenevirin yasaklı olduğuna dair yanlış bir bilgiye sahip olduğunu belirten kenevir araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Dr. Tokalak, “Yasaklı olan dişi kenevir. Bu dünyanın her yerinde yasaklı. Fakat bu, Türkiye’ye milyarlarca dolar getirecek ürün. Türkiye’nin önünü açmak için bulunmaz bir fırsattır” diye konuştu. “Etrafımız radyasyon ile çevrili” diyen Dr. Tokalak, “Kenevir buradaki manyetik alanı da temizliyor. Ben kenevirden inşaat malzemesi yaptım. Bu maddeden ev yaptığınız zaman içeride telefonla konuşamıyorsunuz çünkü radyasyonu kesiyor” diye konuştu.