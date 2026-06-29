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Yaşam

Rafting keyfi hastanede bitti! 52 yerli turist gıda zehirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan bir işletmeye rafting yapmaya giden yerli turistlerden 52'si yedikleri yemekten zehirlendiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu.

İHA29 Haziran 2026 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Rafting keyfi hastanede bitti! 52 yerli turist gıda zehirlendi
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Olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Köprüçay Irmağı kenarındaki bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah Konya'dan günübirlik turla Manavgat'a rafting yapmaya gelen yerli turist kafilesi, bir işletmede rafting yaptı. Rafting turunun tamamlanmasının ardından aynı işletmede yemek yiyen vatandaşlardan 52'si iddiaya göre zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Vatandaşlar geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Hastane yetkilileri vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini belirtti. Yaşanan olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

  • rafting
  • ziyaretçi
  • zehirlenme

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