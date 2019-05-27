Ramazan arife günü ne zaman? Arife günü tatil mi bankalar, eczane, PTT, noter açık mı? Sorusuna vatandaşlar şimdiden yanıt aramaya başladı. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala bayram tatilinin hafta başı ile birleştirmek isteyen vatandaşla, 3 Haziran arife gününde bankaların, eczanelerin ve PTT’lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, arife gününde bankalar, PTT’ler saat kaça kadar açık olacak? Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda resmi kurumlar ve kamu daireleri yarım gün çalışıyor. Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından PTT’nin de şubelerinin arefe günü açık olup olmadığı sorgulanıyor. PTT şubelerinin de geçtiğimiz yıllardaki gibi yarım gün yani saat 12.30’a kadar çalışması bekleniyor. İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…

3 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİNDE BANKALAR AÇIK MI?

3 Haziran Pazartesi Ramazan bayramı arefesinde bankaların açık olup olmadığı sorgulanıyor. 3 Haziran Pazartesi günü bankalar ve resmî kurumlar, yarım gün çalışıyor. 12.30'a kadar açık olacak olan bankalar öğleden sonra resmi tatile girecek

3 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ PTT ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

Türkiye'nin en yoğun kamu kurumlarında PTT'nin de arefe günü açık olup olmadığı sorgulanıyor. PTT şubeleri de öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlemler yapılabilecek, öğleden sonra resmi tatile girecek.

RAMAZAN ARİFESİNDE ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

3 Haziran Ramazan bayramı arefesinde eczaneler de yarım gün yani 12.30'a kadar çalışacak. Ancak bugün yine bayram boyunca açık olacak çeşitli nöbetçi eczaneler olacak.

3 HAZİRİN RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİNDE NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Noterler de Ramazan bayramı 3 Haziran Ramazan Bayramı arefesinde yarım gün açık olacak. Fakat, eczaneler gibi nöbetçi noterler de vatandaşa hizmet verecek.