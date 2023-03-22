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Yaşam

Ramazan ayının simgesi davulcular görevlerine hazır

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aykut,'Bu ramazanda da davulcularımız sahura vatandaşlarımızı kaldıracak. İstanbul'da ramazanda 963 mahallemizde 3 bin 400 davulcu görev alacak.' dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 04:51 - Güncelleme:
Ramazan ayının simgesi davulcular görevlerine hazır
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Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da 11 ayın sultanı ramazan için davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Davulculuğun Osmanlı geleneğinden geldiğini ve ramazan ayının güzelliklerinden olduğunu belirten Aykut, "İstanbul'da 963 muhtarımızla ve davulcularımızla bu geleneği yaşatma mücadelesi içindeyiz. Bu kapsamda muhtarlarımızla ilk önce ramazan davulcularımızı belirleyip, mahalle kültürüne uygun kıyafetleri için çalışma yaptık." diye konuştu.

Aykut, her ramazan olduğu gibi bu ramazan da davulcuların manileriyle, türküleriyle insanları sahura kaldıracağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ramazan için bütün hazırlıklarımız tamam. Bu ramazanda da davulcularımız sahura vatandaşlarımızı kaldıracak. İstanbul'da ramazanda 963 mahallemizde 3 bin 400 davulcu görev alacak. Muhtarlarımızın kontrolünde, kaymakamlığımızın, valimizin de direktifleriyle mahallelerde ramazan davulcularımızın takipçisi olacağız. Mahallelerde yaşanan huzursuzlukları takip etme noktasında muhtarlarımız bunu kendinde bir görev addetmişler. İstanbul'umuzda 3 bin 400 davulcuyla birlikte manilerle halkımızı sahura uyandıracağız."

"Muhtarlar olarak davulcuları eğitime tabi tutuyoruz"

Her mahallede görev alacak davulcuların yıllardır aynı mahallede görev aldığını belirten Aykut, görevi, babalarından ya da dedelerinden devraldıklarını ifade etti.

Aykut, davulculuğun bir iş olduğunu her önüne gelenin bunu işi yapamayacağını vurgulayarak, "Bu nedenle muhtarlar olarak davulcuları eğitime tabi tutuyoruz. Eğitimden geçen davulculara mahallelerimizin 'ramazan davulcusu' diye görev kartı veriyoruz." dedi.

Vatandaşların, yakasında ramazan davulcusu kartı olmayanlara itibar etmemesi gerektiğini dile getiren Aykut, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Korsan davulculara dikkat edelim. Davulcularımızın yakalarında kartlar olacak. Vatandaşlar lütfen bu kartalara baksınlar. Vatandaşlarımız olumsuz bir şeyle karşılaşırsa mahalle muhtarlıklarına bilgi vermelerini istiyoruz. Ramazan davulculuğu kültürümüzün yaşaması lazım. Çocuklarımıza ve gençlerimize ramazan kültürünü, ramazanın güzelliklerini anlatmamız gerekiyor. Bunlar bizim değerlerimiz, değerlerimize sahip çıkmamız lazım."

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