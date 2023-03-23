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Yaşam

Ramazan davulcuları vazife başında

Rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 04:09 - Güncelleme:
Ramazan davulcuları vazife başında
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On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Davulcular sokak sokak gezerek vatandaşları maniler eşliğinde sahura uyandırdı.

Uzun süredir hazırlandıklarını belirten Muzaffer Demirören heyecandan uyuyamadıklarını söyledi.

Demirören, 30 yıldır davulculuk yaptığını ifade ederek "Her sene olduğu gibi bu sene de görevimizi yapacağız. Kırklareli'de yaklaşık 30 seneden beri dededen babaya, babadan oğula bu görevi yapıyoruz. Vatandaşlardan ricamız korsan davulcular geziyor mahallelerimizde, geçen sene bu konu ile alakalı baya sıkıntı çektik. Maniler dedelerden kalma. Benim rahmetli dedem 40 sene Karacaibrahim Mahallesi'nde davulculuk yaptı. İlk görevimiz diye saat 8, 9 gibi mahallelere indik heyecanla bekledik. Şu anda içimizde heyecan var" dedi.

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