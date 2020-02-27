27 Şubat 2020 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:40

Ramazan ne zaman başlayacak? 2020 yılında Ramazan hangi tarihte başlıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı rahmet aylardır. Üç ayların girmesi ile birlikte 11 ayın sultanı Ramazan ayı için de heyecanlı bekleyiş başladı. İslam dininde Ramazan, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı oluyor. Ramazan’ı bütün Müslümanlar oruç tutarak geçiriyorlar. Ramazan ayı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

2020 YILINDA RAMAZAN HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN NE DEMEK?

İslam dininde Ramazan, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı oluyor. Ramazan’ı bütün Müslümanlar oruç tutarak geçirir. Ramazan'ın kelime manası “Ramazan” (çok sıcak olma) kökünden gelir. Ramazan ayının (Arapça: رمضان Ramaḍan) çok sıcak anlamına gelmesinin nedeni, Ramazan’da; oruç ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında bunun yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak açıklanıyor.