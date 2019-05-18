22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ramazan pidelerini 200 derecede oruç tutarak yapıyorlar

Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan fırın ustaları, 200 derecelik fırının karşısında çalışarak hem ibadetlerini yapıyor hem de sıcak Ramazan pidesi hazırlayarak müşterilerine sunuyorlar.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak pide yetiştirmeye çalışan fırın ustaları, 200 dereceyi aşan fırının önünde oruçlarını aksatmıyorlar. Müşterilerine iftar sofralarında sıcak pide yetiştirmeye çalışan ustalar işlerini de ibadetlerini de severek yaptıklarını söylediler.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/05/18/180520191026164631477_3.jpg>
 
15 yıldır fırıncılık ustalığını yaptığını söyleyen Ali Kulak, “Ramazan aylarında işlerimiz zor olsa da sıcak fırın karşısında Allah bizlere kolaylık sağlıyor ve bizler de orucumuzu tutuyoruz.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/05/18/180520191026364635027_3.jpg>
 
Sıcak Ramazan pidelerini iftar sofralarını yetiştiriyoruz. Tabii, zorlanıyoruz ama bizler halimizden memnunuz. Özellikle iftara 2 saat kala artan ve yoğunlaşan mesai, yükselen fırın ateşi ile birleşince bizim için durum bir hayli zorlaşıyor. Sabah erken saatte mesaiye başlıyoruz ve iftar saatine kadar çalışarak hem ekmek yapıyoruz hem de ekmeğimizi kazanıyoruz.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/05/18/180520191026464404294_3.jpg>
 
Özellikle saat 19.00’dan sonra çok yoğun oluyor. Şükürler olsun çalışıyoruz. Ocağın sıcaklığı ise 280 dereceden başlıyor, 200 dereceye kadar aşağı iniyor. Oruç tutarken Allah onun sabrını veriyor. Halkımıza hizmet vermek için çalışıyoruz” dedi. 
 

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suya kapılarak şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

Suya kapılarak şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

Hedef tepkili ve küskün seçmen

Hedef tepkili ve küskün seçmen

Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı

Malatya'da faciadan dönüldü, yolcu treni otomobile çaptı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Operasyon başladı, Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Operasyon başladı, Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Dünyanın gözü Denizkurdu'nda

Dünyanın gözü Denizkurdu'nda

Serbest kalır kalmaz tekrar gözaltına alındı

Serbest kalır kalmaz tekrar gözaltına alındı

Gencebay'ın oğlunu bıçaklamıştı, o taksici hapiste

Gencebay'ın oğlunu bıçaklamıştı, o taksici hapiste
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Canlı yayında saldırıya uğradılar

35 yıl sonra idam edildi!

35 yıl sonra idam edildi!

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Dünyanın gözü bu bölgede! Savaşın ayak sesleri...

Dünyanın gözü bu bölgede! Savaşın ayak sesleri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA