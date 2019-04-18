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'Ramazanda 120 ülkedeyiz'

İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı çalışmalarına “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla başladı.

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İHH, 120 ülke ve bölgede ramazan boyunca 3 milyon kişiye, hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. Yardımlar gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak. Suriye, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine ağırlık verilecek. Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 lira katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da iftar sofraları kurulacak.

O mazbatalar iptal edildi

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