Ramazanın vazgeçilmezi semaver ve köz çayı

Ağrı'da her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentteki birçok kahvehane sahibi tarafından cadde ve sokaklarda semaver ve közde çay yapılıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla dev semaverlere su doldurup ateşini yakan esnaf, çayını demleyerek iftar sonrası sokaklara akan kalabalığı bekliyor.

İftar sonrası kahvehanelerin yolunu tutan ahali, odun ateşi ve közde kaynayan çayı açık havada yudumlayarak günün stresini atıyor.

Bazıları sahura kadar türküler eşliğinde sıcak çaylarını yudumlayıp sohbet ediyor.

"İftarımı açar açmaz hemen semaver çayına koşarım"

İftar sonrası evinden çıkarak kahvehanenin yolunu tutan Aslan Adsay, ramazan ayını gündüz oruç tutarak geçirip maneviyatından yaralandıklarını, geceleri de geç vakitlere kadar dışarıda çay içtiklerini söyledi.

Cadde ve sokaklarda kurulan semaver ve köz çayının ayrı bir lezzeti olduğunu dile getiren Adsay, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Hava serin ve biz de arkadaşlarla oturmuş limonlu çayımızı içiyoruz. Çayın farkı bu tür gecelerde belli oluyor. Ramazan ayının dışında bu çayın tadını fark edemiyorsunuz, ama şu an çok farklı ve güzel bir tadı var. İftarımızı açar açmaz kendimizi dışarı atarak semaver çayının yapıldığı kahvehanelere gidiyoruz. Evimizde çay içmiyoruz. Benim evim kahvehaneye 100 metre uzaklıkta, ama iftarımı açar açmaz hemen semaver çayına koşarım. Gecenin geç saatlerine kadar oturup semaver çayımı içiyorum. Semaver çayının tadı bambaşka."

Semaver çayı yapan esnaf Abdulkerim Yakut ise, iftarın ardından hemen hemen her yerde semaver çayı yapıldığını ve yoğunluktan dolayı zorlandıklarınıi belirtti.

Teravih namazı sonrası yoğunluğun daha da arttığına işaret eden Yakut, "İftardan sonra kahvehanelere akın eden vatandaşlara semaver çayını veriyoruz. Cadde ve sokaklar vatandaşlarla dolup taşıyor. Herkes iftardan sonra kendini dışarıya atıyor. Vatandaşlar sahur vaktine kadar oturup çay içiyor. Semaver çayı geleneği her sene olduğu gibi bu ramazan ayında da devam edecek." dedi.