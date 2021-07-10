İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2021 Cumartesi / 30 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Rastgele havaya ateş açan maganda 12 yaşındaki Elif'i başından vurdu
Yaşam

Rastgele havaya ateş açan maganda 12 yaşındaki Elif'i başından vurdu

Gaziantep'te, düğünde rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermi, evinin penceresinden dışarı bakan Elif Caymaz'ın (12) başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen Tuncay K. ise gözaltına alındı.

DHA10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:12
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde, Beybahçe Mahallesi'nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Tuncay K.'nin, kızının düğünü sırasında rastgele havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden sokağa bakan Elif Caymaz'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan küçük kız, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen Tuncay K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.