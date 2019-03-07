Recep ayı başlangıcı 2019! Recep ayı ne zaman? Recep ayında oruç tutulur mu?

Mübarek üç ayların başlangıcı Recep ayı 8 Mart 2019 Cuma günü Regaip Kandili ile birlikte başlayacak. Recep ayının önemi öyle büyük ki, bu ayda oruç tutup, en az bir gece ibadette bulunan insana Allah, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini de ihya sevabı sayar. Peki, Recep ayının önemi nedir? Recep ayının 15. Gecesi nasıl namaz kılınır? Oruç tutmanın fazileti nedir? İşte ayrıntılar...

RECEP AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 ayların ilki olan Recep ayında iki kandil gecesi bulunmaktadır. Recep ayının ilk gecesi Regaip Kandili gecesidir. 27. Gecesi ise Miraç Kandili’dir. Miraç Kandili, beş vakit namazın mü’minlere farz kılındığı, Bakara suresini son iki ayetinin indirildiği ve iman ile ölen mü’minlerin Cennete gireceğinin müjdelendiği mübarek bir gecedir.

RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının Recep ayından bir gün oruç tutup, bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslümana insana Allah, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini de ihya sevabı sayar. Onun için, "Recep ayı tövbe ayıdır." demişler. Yani kul ne yapmalı? "Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girmelidir.

RECEP AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: ‘Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır.’”

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah’a arz edildiğini belirtmiş ‘Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah’a arz edilmesini isterim’ demiştir.

Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: “Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, ‘Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi’ der.

Üç aylar, içlerinde 5 kandil gecesinden 4’ünü taşıyor olmaları açısından da önem taşıyor.

RECEB AYININ 15.GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

14 rekât namaz kılar; her rekâtında

bir “Fatiha”, yirmi “İhlâs”, üç kere “Felak” üç kere “Nas”

surelerini okur, namazını bitirince

on kere salâvat getirir,

30 kerede:

“Sübhânallâhi velhamdü lillâhi

Velâ ilahe illallâhû vallâhû ekber”

“ Allah’ı CccJ tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Hamd Allah'adır (cc). Allah’tan (cc} başka hiçbir ilah yoktur. Ve Allah (cc) en büyüktür.”derse;

Allah-ü Teâlâ ona sevaplarını yazmak,Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere melek yollar, o geceye kadar yapılan

bütün günahlarını siler,bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz. Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, 700 sevap yazar. Her rükû ve secdesine karşılık cennette muhakkak geçmiş günahların bağışlandı, ameline yeniden başla.”der.”

(Müslim)

İSLAMDA ONEMLİ GÜNLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR

DUA EDELİM:

KUR’AN OKUYALIM

NAMAZ KILALIM

TEŞBİH ÇEKELİM

SALAVAT GETİRELİM

ZİYARET YAPALIM

İKRAM-YARDIM YAPALIM