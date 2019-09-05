Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir oyuncuları kimler?
Bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Recep İvedik 4 filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. 21 Şubat 2014'ten itibaren 20 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 7.369.098 seyirci tarafından izlenen Recep İvedik 4 filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik 4 filminin başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. Recep İvedik 4 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik 4 başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. 21 Şubat 2014'ten itibaren 20 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 7.369.098 seyirci tarafından izlenen Recep İvedik 4 filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Recep İvedik 4 filmi hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 4 filmi Maldivler’de çekildi. Film aslında önce Kilyos’ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler’de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler’de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.
RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?
Mahallenin çocuklarına futbol öğreten Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini fark eder ve bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya para bağlamıştır ve bina dikecektir, Recep İvedik ise çocukların top sahasını bırakmamaya kararlıdır!
Mahalleliden para toplayıp, Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep, beklediği desteği bulamaz ve 300 bin lira bulmak için Survivor'a katılmaya karar verir! Survivor adasında Recep İvedik'in zorlu ve bir o kadar eğlenceli macerası izleyiciyi kahkahaya boğacak!
OYUNCULARI KİMLER?
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ece İncebay Aslıhan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati
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