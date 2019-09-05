Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik 4 başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. 21 Şubat 2014'ten itibaren 20 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 7.369.098 seyirci tarafından izlenen Recep İvedik 4 filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Recep İvedik 4 filmi hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filmi Maldivler’de çekildi. Film aslında önce Kilyos’ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler’de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler’de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Mahallenin çocuklarına futbol öğreten Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini fark eder ve bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya para bağlamıştır ve bina dikecektir, Recep İvedik ise çocukların top sahasını bırakmamaya kararlıdır!

Mahalleliden para toplayıp, Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep, beklediği desteği bulamaz ve 300 bin lira bulmak için Survivor'a katılmaya karar verir! Survivor adasında Recep İvedik'in zorlu ve bir o kadar eğlenceli macerası izleyiciyi kahkahaya boğacak!

OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati