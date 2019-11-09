23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Recep İvedik 6 konusu nedir? Recep İvedik 6 oyuncu kadrosunda kimler var?

Şahan Gökbakar'ın uzun yıllardır canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 6. filmi vizyona girdi. Recep İvedik 6 konusu nedir? Recep İvedik 6 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora imza atmıştı. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde Recep İvedik bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gidiyor. Recep İvedik 6'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filmini de vizyona girdi. Recep İvedik 6 konusu nedir? Recep İvedik 6 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.  Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza atmıştı. Recep İvedik 6 filmi, 8 Kasım 2019’da seyirciler ile buluştu. Recep İvedik 6 hakkında tüm detaylar sizlerle.. 
 

 
RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR? 
Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.
 
Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı. gibi karşısına çıkan problemleri ‘kendi yöntemleriyle’ çözmektedir.
 

 
RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Nurullah Çelebi - Nurullah
Somer Karvan - Tur Rehberi
Furkan Bayraktar - Fazil
Mustafa Dok - Tefo

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı

YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

Cedi Osman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Cedi Osman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Bakan Selçuk: Bunun tekil bir olay gibi görülmesi doğru olmaz

Bakan Selçuk: Bunun tekil bir olay gibi görülmesi doğru olmaz

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Söylenti üzerine kazı çalışması başlatıldı: Kimse yaklaştırılmıyor

Söylenti üzerine kazı çalışması başlatıldı: Kimse yaklaştırılmıyor

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Siyanür şüphesi var

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Siyanür şüphesi var

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA