Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filmini de vizyona girdi. Recep İvedik 6 konusu nedir? Recep İvedik 6 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza atmıştı. Recep İvedik 6 filmi, 8 Kasım 2019’da seyirciler ile buluştu. Recep İvedik 6 hakkında tüm detaylar sizlerle..

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.

Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı. gibi karşısına çıkan problemleri ‘kendi yöntemleriyle’ çözmektedir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah

Somer Karvan - Tur Rehberi

Furkan Bayraktar - Fazil

Mustafa Dok - Tefo