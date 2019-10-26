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Recep İvedik konusu nedir? Recep İvedik oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Recep İvedik hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Başrollerinde Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş, Lemi Filazof ve Hakan Bilgin'in olduğu komedi filmi Recep İvedik'in yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. 2008 yılında vizyona giren Recep İvedik filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Recep İvedik filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Recep İvedik konusu nedir? Recep İvedik oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Şahan Gökbakar, Fatma Toptaş, Lemi Filazof ve Hakan Bilgin'in olduğu komedi filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. 2008 yılında vizyona giren Recep İvedik filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Recep İvedik filmi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR? 
Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur.
 
 

 
Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek... Recep İvedik’in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.
 
RECEP İVEDİK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik'in oyuncu kadrrosunda;  Şahan Gökbakar, FatmaToptaş, Lemi Filazof, Hakan Bilgin yer alıyor. 

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