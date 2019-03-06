Regaip Kandili 2019 hangi namaz kılınır? Regaip Kandili’nde hangi dualar okunur? Hadisler nelerdir

İhsan gecesi olan Recaip Kandil bu yıl 7 Mart perşembe gecesi Müslümanlar tarafından idrak edilecek. 8 Mart cuma günü de Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar başlayacak. Bu gece Allah'a yakaranın tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında da bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur.

REGAİP KANİLİ'NDE YAPILACAK DUALAR NELERDİR?

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

Ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak

murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun

güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver

ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

senin rızan yolunda kullanmayı

bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Regaib Gece’sinde (yâni Regaib Kandili’nde) akşam ile yatsı arasında on iki rek’at “Hacet Namazı” kılınır. Gecenin ilk üçde birinde (teheccüd vaktinde) de kılınabilir.

İslâm âlimleri, bu on iki rek’at namaza “Hacet Namazı” adını vermişlerdir. Kılınan bu on iki rek’at namaz Hâcet Namazıdır.

Bu gecede kılınacak namaz 12 rek”attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:

Her rek”atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek”atta bir selam verilerek 12 rek”at tamamlanır.

Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Regaib Gecesinde Nafile Namazı kılmaya” diye niyyet edilir.

Beş vakit kıldığı namazlara nasıl başlıyorsa öyle namaza başlar! Yani tekbir alır, “Sübhaneke”yi okur. Eûzü Besmele çekerek Fatiha Sûresini okumaya başlar.

1.nci rek’atta bir kere “Fâtiha Sûresi’ni okuyup Amin! der. Ve üç kere “Kadir Sûresi’ni okur. Veya bir kere okusa da olur.

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Rüku ve secdeler yapılıp ikinci rek’ata kalkılır. 2.nci rek”atta bir kere “Fatiha suresi okunup âmin denir. Ve on iki kere “İhlâs suresi okunur veya üç kere okusa da olur.

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na bir denk de olmadı.

Rukûlar, secdeler yapılıp “Ettehiyyât, Allâhümme salliler” okunup, selâm verilir. Böylece 12 rek”at “Hacet Namazı” kılınıp biter. Yani, ikişer rek”at, ikişer rek”at selâm verilerek kılınır.

REGAİP KANDİLİ'NDE NAMAZ BİTTİKTEN SONRA NE OKUMALIDIR?

Namaz bittikten sonra 7 kere veya (vakti varsa ve ibâdetini uzatmak istiyorsa, ibâdetten zevk ve neşe alıyor, huzur duyuyorsa) 70 kerre; Salevât-i Ümmiyye okur.

SALEVÂT-İ ÜMMİYE

“Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin Nebiyyil-Ümmîyyi ve alâ Âlihî ve sahbihi ve sellim.

Salevât-i Şerife bittikten sonra secdeye kapan 70 kerre şu teşbih:

“Subbûhun-kuddûsun, Rabbünâ ve Rabbüna ve Rabbülmelaiketi Ver-Ruh.” okunur.

Ve secdeden “Allâhü Ekber” diyerek doğrulup oturur. İki secde arasında otururken şu istiğfar

“Rabbiğfır verhâm, ve tecâvez amma tâ’lemu, ,inneke entel”e”azzül-ekrem” 70 kere okunur.

Bu duâ bitince tekrar tekbir ile ikinci secdeye kapanır.

2.nci secdede yine 70 kere:

“Subbûhun, kuddûsun, Rabbüna ve Rabbülmelâiketi ver-Rûh.” okunur.

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER HANGİLERİDİR?

1-Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.

2-Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

3-Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

4- Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

5- “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

6- İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim)