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Regaip Kandili 2019 oruç tutulur mu? Kandillerde kaç gün oruç tutulur? Hangi gün tutulur

Üç aylar 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan geceye saatler kaldı. İslam alemi büyük bir heyecan içinde üç aylarla ilgili araştırmalarını yaparken merak ettikleri konulardan birisi de Regaip Kandili’ne saatler kala “Kandillerde oruç tutulur mu?” Berat Kandili ve Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? Üç aylarda oruç tutulur mu? Prf. Dr. Nihat Hatipoğlu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı da bir bildiri yayımladı

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Regaip Kandili 2019 başlamasına saatler kala Müslüman vatandaşlar da şimdiden. Recep, Şaban ve Ramazan ayları için hangi duaların okunacağını merak eden vatandaşlar aynı zamanda  “Berat Kandili ve Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? Üç aylarda nasıl niyet edilir? Sorularının cevabını aramaya başladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanırken konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da bir bildiri yayınladı. İşte haberimizin detayları
 
 

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?
 
 
 
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. 
 
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
 
 

REGAİB KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
 
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" demiştir.
 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, "Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.
 
Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.
 
 
 
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ NEDİR?
 
 
 
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
 
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
 
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
 
 

 
 
 
ÜÇ AYLAR DUALARI HANGİLERİDİR?
 
Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl,
bizi Ramazana kavuştur.”
 
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
 
 
2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
 
7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.
 
2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.
 
19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.
 
8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.
 
8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.
 
.
 
ÜÇ AYLARDA NASIL NİYET EDİLİR?
 
 
 
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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