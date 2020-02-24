Regaip Kandili bu yıl ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir? İşte Regaip Kandili faziletleri

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:58

İslam aleminde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayının içerisinde barındıran mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili için geri sayım başladı. Tüm Müslümanlar Regaip Kandili bu yıl ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile üç ayların başlangıcı olan tarihi belli oldu. Recep ayı ile başlayan üç aylar, Ramazan ayı ile birlikte uğurlanacak. Üç aylar, 25 Şubat Salı günü başlayacak. Regaip Kandili'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ BU YIL NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe gecesini 28 Şubat Cuma gecesine bağlayan gece idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğabe" kökünden gelir. "Reğabe", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib"dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

REGAİB KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Recep ayının fazileti iyilik ayı oluşudur. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayıdır. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİP KANDİLİ GECESİ ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Regaib Kandili ile ilgili yaptığı bir konuşmada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" demiştir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, 'Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.'

Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.