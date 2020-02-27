Regaip Kandili iftar saat kaçta? 27 Şubat 2020 Regaip Kandili il il iftar vakitleri

27 Şubat 2020 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:25

Regaip Kandili iftar saat kaçta? sorusu bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İslam aleminin en mübarek zamanları olan üç ayların içerisinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Oruç tutarak ve namaz kılarak ibadet etmek isteyen tüm vatandaşlar Regaip Kandili vakitlerini araştırıyorlar. 27 Şubat 2020 Regaip Kandili il il iftar vakitlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ İFTAR SAAT KAÇTA?

REGAİP KANDİLİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul: 18:58

ANKARA İFTAR SAATİ

Ankara: 18:44

İZMİR İFTAR SAATİ

İzmir: 19:08

BURSA İFTAR SAATİ

Bursa: 18:59

ANTALYA İFTAR SAATİ

Antalya: 18:55

ADANA İFTAR SAATİ

Adana: 18:37

KONYA İFTAR SAATİ

Konya: 18:47

KANDİLLERDE NASIL İBADET ETMEK GEREKİR?

1-Tövbe: İnsan hata eden, ama hatasında ısrar etmeyen bir varlıktır. Hatalı kulların en hayırlısı; tövbe edip hatasını ve günahı terk edenlerdir.

2-Günlük olarak 5 vakit namazı düzenli olarak kılmalıyız. Bu aylarda mümkün olduğu kadar daha çok vakitte camiye gitmeli ve namazlarımızı mutlaka cemaatle camide kılmalıyız.

3-Günlük olarak az da olsa Kuran okumalıyız. Çünkü bir süre sonra Kur’an ayı, Ramazan gelecektir.

4-Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya ve nefsimizi temizlemeye çalışalım. (İki gün tutamayanlar en azından her hafta Pazartesi günleri oruç tutsun.)

5-Günlük olarak belirli zikir ve tesbihlerimiz olmalı. Mesela,

-100 kere Estağfirullah,

-100 kere La ilahe illallah (100. de Lailahe illallah, Muhammed Rasulullah),

-100 kere Allah, Allah diyelim,

-100 kere Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed,

-100 kere de İhlas suresi (Qul hüvallahü ehad). Toplam 500 zikir en azından günlük tesbih ve zikrimiz olsun.

6-Bu aylarda fakirlere ve yoksullara biraz daha fazla yardım ve infak edelim.

7-Ahlaki konularda daha dikkatli olmalıyız. Yalandan, gıybetten, dedikodudan ve iftiradan sakınmalı, dilimizi temiz ve güzel şeylere alıştırmalıyız. Dilimizde zikir ve şükür olmalı.. Ya hayır konuşmalıyız yada susmalıyız.

8-Yapabilirsek camide haftada bir veya bir kaç gün; iki vakit arası (öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı arası) İtikafa girelim. Kur’an okuyalım, zikir ve evradımızı orada yapalım, ayrıca camide kendimize, ailemize, bütün İslam alemine ve dünyadaki bütün masum insanlara dua edelim. Allah bizi ve onları her türlü tehlikeden, musibetten ve felaketten korusun.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.

Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah’ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

Kutsi hadiste: Bana bir adım gelene ben on adım gelirim.” buyuruluyor.

Kul ile Allah arasında iki kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah’a gider, diğeri Allah’tan kula gelir. Kuldan Allah’a giden kanaldan Allah’a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider. Allah’tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir. İşte bu gece kanalların açık olduğu tevbelerin makbul olduğu bir gecedir.

Tevbe; Pişmanlıktır; günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır.