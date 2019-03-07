Regaip Kandili kılınacak namazlar hangileridir? Regaip kandili nasıl namaz kılınır? Namaz vakitleri

Regaip Kandili’nde hangi namaz kılınır? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili’nin başlamasına saatler kala vatandaşlar bu kutsal gecede hangi namazın kılınacağını, nasıl kılınacağını öğrenmek ya da hatırlama için araştırma yapıyor. Bereketi bol olacak üç ayların başlangıcı olan bu kutsal gecede insanlar namazını kılıp bol bol dua etmek istiyor. Peki, Regaip Kandili namazı kaç rekat? Regaip Kandili namazı saat kaçta kılınır? Haberimizin detayları aşağıda...

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

3 ayların başlangıcı Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Regaip kandili Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî veya Kadir Suresi okunur. 4'er rekat halinde hacet namazını niyet ederek şu şekilde kılıyorsunuz: Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

REGAİP KANDİLİ GECESİ TEBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym". Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur. İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek b