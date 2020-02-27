Regaip Kandili resimli mesajları haberimizde! Regaip Kandili Whatsapp Facebook resimli mesajları

27 Şubat 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 09:51

Regaip Kandili resimli mesajları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Regaip Kandili Whatsapp Facebook resimli mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Müslüman alemi tarafından heyecanla beklenen 2020 Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder. Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip Kandili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

REGAİP KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI HABERİMİZDE!

REGAİP KANDİLİ KISA, UZUN MESAJLAR BURADA!

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.

Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah’ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

Kutsi hadiste: Bana bir adım gelene ben on adım gelirim.” buyuruluyor.

Kul ile Allah arasında iki kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah’a gider, diğeri Allah’tan kula gelir. Kuldan Allah’a giden kanaldan Allah’a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider. Allah’tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir. İşte bu gece kanalların açık olduğu tevbelerin makbul olduğu bir gecedir.

Tevbe; Pişmanlıktır; günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır.