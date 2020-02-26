İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1561
  • EURO
    6,6974
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114365
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Regaip Kandili'nin faziletleri nelerdir? Regaib Kandili anlam ve önemi nedir?
Yaşam

Regaip Kandili'nin faziletleri nelerdir? Regaib Kandili anlam ve önemi nedir?

Regaip Kandili'nin faziletleri nelerdir? Regaib Kandili anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtları tüm Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili için geri sayım başladı. Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi olarak biliniyor. Regaib Kandili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

26 Şubat 2020 Çarşamba  08:32 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:32

İslam alemi için rahmet, bağışlanma ve bereket ayları olarak kabul edilen mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili yarın idrak edilecek. Tüm müslümanlar Regaip Kandili'nin faziletleri nelerdir? Regaib Kandili anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi deniyor. Regâip, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. Regaib Kandili hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Peygamberimiz şöyle buyurdular:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

REGAİB KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

“Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâip, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.

Regâip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).

Terim olarak Regâip, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaip kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

2020 KANDİL TARİHLERİ

Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi gecesi,

Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.

Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

ABD'den kritik açıklama: Türkiye ile beraber çalışıyoruz
ABD'den kritik açıklama: Türkiye ile beraber çalışıyoruz

ABD'den kritik açıklama: Türkiye ile beraber çalışıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.